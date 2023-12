Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.12.2023:

Homberg (ots) - Homberg



Auto wurde aufgebrochen



Tatzeit: Freitag, 15.12.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 06:30 Uhr



Unbekannte Täter sind in ein Auto eingebrochen und haben hierbei Sachschaden verursacht.



Der graue VW Golf mit Homberger Kennzeichen befand sich geparkt auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus in der Ludwig-Mohr-Straße in Homberg. Die unbekannten Täter schlugen hierbei die Heckscheibe des Autos ein. Entwendet wurde laut Besitzer nichts. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von 500,- EUR



Die Polizeistation Homberg ermittelt.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher