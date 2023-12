Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2023:

Homberg (ots) - Homberg



Einbruch in Ferienwohnung und Kellerräume



Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 16:30 Uhr



Unbekannten Täter sind in eine Ferienwohnung und in Werkstatträume in einem Wohngebäude in der Berliner Straße in Homberg eingebrochen.



Die unbekannten Täter hebelten hierbei die Wohnungstür der Ferienwohnung auf und schlugen mehrere Kellerfenster ein, um in die verschiedenen Bereiche zu gelangen.

Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Werkzeuge und elektronische Gerätschaften mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.



Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-