Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2023:

Homberg (ots) - Homberg



Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe



Tatzeit: Sonntag, 03.12.2023, 01:59 Uhr



Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schaufensterscheibe in der Homberger Innenstadt beschädigt.



Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der unbekannte Täter bereits geflüchtet und es wurde festgestellt, dass eine circa 5 x 4 Meter großer Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Obertorstraße in Homberg beschädigt war. Der Zeuge konnte noch angeben, dass es sich um einen Täter gehandelt haben soll, der zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet und circa 1,60 Meter groß war.



Durch die Beschädigung ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR entstanden.



Die Polizeistation Homberg ermittelt.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-