Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2023: Melsungen Böllerwürfe auf Jugendlichen Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 19:00 Uhr Unbekannte Täter bewarfen einen Jugendlichen mit Böllern.

Homberg (ots) - 14-jähriger Jugendlicher verletzt.



Am Samstagabend kam es zu Böllerwürfen durch zwei unbekannte jugendliche Täter, die mehrere Böller auf einen Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis warfen. Der angegriffene 14-jährige Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verbrennungen im Nackenbereich, da sich einer der Böller in der Kapuze des 14-Jährigen verfangen hatte. Außerdem wurde seine Jacke beschädigt, wodurch schätzungsweise einhundert Euro Sachschaden entstanden. Der Vorfall ereignete sich in der Fritzlarer Straße auf Höhe des dortigen Jugendtreffs in Melsungen.



Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei Jugendliche mit einer geschätzten Größe von 1,80 Meter sowie 1,85 Meter im Alter von 16-18 Jahren gehandelt haben. Beide waren zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen. Einer der Täter soll zur Tatzeit weiße Turnschuhe getragen haben. Nach dem Angriff sollen beide unbekannten Täter in Richtung Unterführung in Richtung "Schule am Schloth" gelaufen sein.



Die Polizeistation Melsungen ermittelt in dem Vorgang.



Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-