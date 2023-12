Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.12.2023:

Homberg (ots) - Melsungen



Brand eines Mehrfamilienhauses



-Folgemeldung-



Tatzeit: Donnerstag, 21.12.2023, 04:43 Uhr



Am frühen Donnerstagmorgen waren Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Lindenbergstraße in Melsungen im Einsatz, da ein dortiges Mehrfamilienhaus brannte.



Insgesamt wurden bei dem Brand ein 30-jährger Bewohner, eine 24-jährige Bewohnerin sowie ihr Kleinkind leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein 60-jähriger Bewohner wurde durch den Brand lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus nach Kassel eingeliefert. Zu den aktuellen Gesundheitszuständen können derzeit keine weiteren Aussagen getroffen werden.



Das Wohnhaus wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 100.000 EUR. Ob das Wohnhaus weiterhin bewohnbar ist kann derzeit nicht angegeben werden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Feuer in einem Kellerraum des 60-Jährigen sowie in dessen Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Der 60-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte in seiner Wohnung aufgefunden. Nach Erstbeurteilung der Gesamtumstände haben sich anfängliche Verdachtsmomente hinsichtlich einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ergeben. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf einen technischen Defekt, liegen derzeit nicht vor.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg sowie die Staatsanwaltschaft Kassel geführt und dauern derzeit an.



Andreas Thöne - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel-



Jens Breitenbach - Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder-