Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.12.2023: Melsungen Brand eines Mehrfamilienhauses -Erstmeldung- Tatzeit: Donnerstag, 21.12.2023, 04:43 Uhr Seit dem frühen Donnerstagmorgen sind Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Lindenbergstraße in Melsungen im Einsatz.

Homberg (ots) - Gegen kurz vor fünf Uhr wurde der Leitstelle Schwalm-Eder eine starke Rauchentwicklung in einem dortigen Mehrfamilienhaus gemeldet, woraufhin die Rettungskräfte alarmiert wurden.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort wurde sofort mit den Rettungs- und Löscharbeiten begonnen. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes elf Personen in dem Mehrfamilienhaus die alle evakuiert werden konnten.



Hierunter befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen drei leicht verletzte Personen, darunter ein Kleinkind, die zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert wurden. Eine weitere schwer verletzte Person wurde in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert.



Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen am Einsatzort aufgenommen. Die Brandursachenermittlung dauern derzeit an.



Aktuell wird von einem Sachschaden in Höhe von 100.000,-EUR ausgegangen.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-