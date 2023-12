Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2023:

Homberg (ots) - Melsungen



Einbruch - Schmuck aus Vitrine gestohlen



Tatzeit: Dienstag, 26.12.2023, 23:02 Uhr



Unbekannte Täter sind in den Vorraum eines Geschäftes für Schmuck und Uhren in der Kasseler Straße in Melsungen eingedrungen und haben Schmuck aus einer Vitrine gestohlen.



Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Vorraum des Ladenlokals und öffneten eine dort befindliche Glasvitrine ebenfalls gewaltsam. Hieraus entnahmen die unbekannten Täter Schmuck mit einem Gesamtwert in derzeit nicht bekannter Höhe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.



Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden.



Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:



Täter 1: 175 - 180 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze und blue Jeans.



Täter 2: 175 - 180 cm groß, schwarze, leicht gesteppte Jacke, grauer Hoody.



Beide unbekannten Täter hatten bei der Tatausführung die Kapuzen über ihre Köpfe gezogen.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt jetzt.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-