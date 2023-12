Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.12.2023:

Homberg (ots) - Neukirchen



Auto aufgebrochen - Täter entwenden leere Geldbörse



Tatzeit: Samstag, 16.12.2023, 15:45 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 16:35 Uhr



Unbekannte Täter haben ein Auto aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet.



Der weiße Audi A 6 Kombi mit Homberger Kennzeichen befand sich geparkt auf einem Parkplatz (Bushaltestelle Angersbach) an der Landesstraße 3158 zwischen Neukirchen und Seigertshausen. Durch das Einschlagen der Fensterscheibe der hinteren Beifahrertür gelangten die unbekannten Täter in den Innenraum des Autos und entwendeten eine dort befindliche Geldbörse in der sich lediglich ein Ausweisdokument, aber kein Bargeld befand.



An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 800,- EUR.



Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt in dem Fall.



Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-