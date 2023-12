Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.12.2023:

Homberg (ots) - Neukirchen



Kühlfächer mit Wurstwaren aufgebrochen



Tatzeit: Sonntag, 17.12.2023, 01:46 Uhr und 02:15 Uhr



Ein derzeit unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kühlfächer eines Selbstbedienungsautomaten in einem frei zugänglichen 24-Stunden-Lebensmittelmarkt eines Fleischereifachbetriebs in der Kurhessenstraße in Neukirchen auf und entwendete Wurstwaren.



Der unbekannte Täter betrat gegen 01:46 Uhr das 24-Stunden-Ladenlokal und attackierte gezielt die Kühlfächer der Selbstbedienungsautomaten, hebelte dort mehrere Kühlfächer auf und stahl die darin befindlichen Wurstwaren. Danach flüchtete er mit der Beute vom Tatort. Gegen 02:15 Uhr kehrte er erneut zum Tatort zurück und hebelte ein weiteres Kühlfach auf und entnahm wiederrum die Wurstwaren. Weiterhin versuchte er vergebens noch ein weiteres Kühlfach aufzuhebeln. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit seiner neuen Beute wiederum vom Tatort.



Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Wurstwaren auf 200,- EUR.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird die Höhe des entstandenen Sachschadens mit 1000,- EUR angegeben.



Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30-40 Jahre alt, stabile Statur, 1,80 cm groß, Kapuze auf dem Kopf, schwarze Brille, schwarzer Schal über dem Gesicht, schwarzer Pullover mit weißer Frontaufschrift und dunkler Hose.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Vorgang.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-