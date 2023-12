Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2023:

Homberg (ots) - Oberaula



Einbruch in Wohnhaus



Tatzeit: Samstag, 23.12.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 26.12.2023, 10:22 Uhr



Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Böhlstraße in Oberaula eingebrochen und haben alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.



Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Da sie bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten leer ausgingen, flüchteten die unbekannten Täter im Anschluss ohne Beute vom Tatort.



Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt jetzt.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-