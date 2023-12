Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.12.2023: Schwalmstadt Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser Tatzeit: Dienstag, 12.12.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 12.12.2023, 21:00 Uhr Unbekannte Täter sind in mehrere Wohnhäuser in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen.

Homberg (ots) - Hierbei handelte es sich um Wohnhäuser in der Wartburgstraße und der Jenaer Straße.



Die unbekannten Täter machten sich zumeist an der Verglasung der Terrassentüren und Fenster zu schaffen und gelangten so gewaltsam in die Häuser und Wohnungen. Insgesamt wurde Bargeld, Schmuck sowie elektronische Gerätschaften im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages gestohlen.



In einem Fall in der Jenaer Straße wurde ein unbekannter Täter durch heimkehrende Bewohner des Wohnhauses bei der Tatausführung gestört, sodass dieser daraufhin durch ein Fenster des Wohnhauses in den Garten und durch weitere Nachbargärten in Richtung Weimarer Straße flüchtete.



Der unbekannte Täter konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 - 180 cm groß, normale Statur, komplett schwarz bekleidet mit schwarzer Sturmhaube.



Die genaue Höhe der Sachschäden steht derzeit nicht fest.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in den Fällen.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Verhaltensempfehlungen:



. Bitte informieren Sie umgehend bei verdächtigen Feststellungen die Polizei über die 110

. Im Zweifelsfall bitte nicht allein die Wohnhäuser betreten, sondern warten Sie auf das Eintreffen der Polizei

. Achten Sie auf verdächtige Fahrzeuge in Wohngebieten und informieren Sie die Polizei über entsprechende Sachverhalte



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-