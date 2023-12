Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2023:

Homberg (ots) - Schwalmstadt



Mehrfache Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte



Ein 38-Jähriger Schwalmstädter hat Widerstand gegen Einsatzkräfte der Polizeistation Schwalmstadt geleistet und diese mehrfach beleidigt.



Vorausgegangen war eine Schlägerei in Bar im Bereich des Marktplatzes in Schwalmstadt, wobei der 38-jährige Mann insgesamt drei Männer aus Schwalmstadt im Alter von 24, 26 und 31 Jahren durch Faustschläge angegriffen und diese auch verletzt haben soll.



Als die Polizei daraufhin verständigt wurde und die Personalien des alkoholisierten 38-Jährigen durch die eingetroffene Polizeistreife festgestellt werden sollten, griff er auch die Beamten körperlich an und leistete auch bei der vorläufigen Festnahme körperlichen Wiederstand gegen die Einsatzkräfte und beleidigte diese mehrfach.



Der 38-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeistation nach Schwalmstadt verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss an die durchgeführten Maßnahmen wurde der 38-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.



Gegen ihn wurden nun mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachtes wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung sowie eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-