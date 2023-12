Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.12.2023:

Homberg (ots) - Schwarzenborn



Versuchter räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt



Tatzeit: Dienstag, 19.12.2023, 13:05 Uhr



Unbekannte Täter haben versucht mehrere Flaschen Spirituosen sowie Süßigkeiten in einem Lebensmittelmarkt im Eselsweg in Schwarzenborn zu stehlen.



Ein unbekannter Täter (TV 1) hatte die Gegenstände in einen Einkaufskorb gelegt und passierte den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Als ihn dann der 60-jährige Marktleiter aus Neukirchen vor dem Markt ansprach, wurde dieser sofort durch einen unbekannten Täter (TV 1) körperlich attackiert und hierbei leicht verletzt.



Der unbekannte Täter ließ daraufhin das Diebesgut mit einem Gesamtwert von über 200,- EUR fallen und flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Ein zweiter Tatverdächtiger (TV 2), der den unbekannten Täter im Vorfeld auch im Markt begleitete hatte und zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Markt wartete, flüchtete mit dem Haupttäter ebenfalls fußläufig in gleiche Richtung.



Beide Tatverdächtige können wie folgt beschrieben werden:



TV 1 (Innenbereich): männlich, 20-30 Jahre alt, 175-180 cm und er sprach laut Zeugen Englisch mit polnischem Akzent. Er trug ein dunkle Sneaker, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, ein Basecap und er war bei der Tatausführung mit einem Tuch vermummt.

TV 2 (Außerhalb): männlich, 175 cm. Von der Bekleidung ist eine dunkle Hose und eine weiße Jacke mit Kapuze bekannt.



Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Vorfall.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-