Edermünde-Holzhausen: Bislang unbekannte Täter haben gegen 4 Uhr in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Edermünde-Holzhausen mit einem roten Lkw einen freistehenden Geldautomaten umgefahren.

Homberg (ots) - Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte es sich offenbar um eine vorsätzliche Tat gehandelt und nicht um einen Unfall. Der von den Tätern genutzte Lkw war nach ersten Erkenntnissen offenbar gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell dauert die Spurensicherung am Tatort, der auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Frankfurter Straße, nahe der Autobahn 49, liegt, noch an. Der beschädigte Lkw, den die Täter auf dem umgefahrenen Geldautomaten hatten stehen lassen müssen, weil er sich offenbar verkeilt hatte, wird aktuell abgeschleppt. Aufgrund der noch andauernden Arbeiten am Tatort lässt sich noch nicht abschließend sagen, ob die Täter etwas erbeutet haben. Der Sachschaden lässt sich ebenfalls noch nicht beziffern.



Darüber hinaus liegen den Ermittlern aktuell Hinweise darauf vor, dass die Täter mit einem weißen SUV vom Tatort geflüchtet sein könnten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder die von ihnen genutzten Fahrzeuge, den mutmaßlich gestohlenen roten Lkw und einen weißen SUV, geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.