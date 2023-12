Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.12.2023: Wabern Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 03:00 Uhr In einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Wabern kam es am Samstagmorgen zu einem schweren Raub.

Homberg (ots) - Hierbei erbeuteten Unbekannte einen Fernseher und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.



Nach Schilderung des Opfers, verschafften sich drei maskierte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. Unter körperlicher Gewalt entnahmen sie Bargeld und einen größeren Flachbildfernseher. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei das Opfer mit einem großen Messer an der Hand verletzt.

Mit den Wertgegenständen flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos.



Das 39-jährige Opfer aus Wabern wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine genaue Personenbeschreibung der maskierten Täter liegt derzeit noch nicht vor. Sie ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Zeugen die Angaben zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681-774 0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-