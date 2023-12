Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.12.2023:

Homberg (ots) - Wabern



Einbruch in Wohnhaus



Tatzeit: Donnerstag, 30.11.2023, 10:30 Uhr bis Donnerstag, 30.11.2023, 19:40 Uhr



Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Wolfhager Straße in Wabern eingebrochen.



Die unbekannten Täter haben die Scheibe der Terrassentür des Wohnhauses eingeschlagen und gelangten so in den Innenbereich des Hauses. Hier wurden sämtliche Räume und Behältnisse durch die unbekannten Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind Wertgegenstände mit einem geschätzten Gesamtwert im dreistelligen Bereich entwendet worden.



Die Höhe des Sachschadens wird mit 500,- EUR angegeben.



In diesem Zusammenhang wurde am frühen Abend im Bereich der Korbacher Straße in Wabern durch dortige Anwohner eine dunkel gekleidete männliche Person wahrgenommen die sich dort in den Gärten aufhielt. Nachdem die Person durch die Anwohner angesprochen wurde, flüchtete diese in Richtung Marburger Straße.



Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-