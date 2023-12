Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.12.2023:

Homberg (ots) - Wabern-Harle



Einbruch in Wohnhaus



Tatzeit: Montag, 11.12.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 11.12.2023, 18:38 Uhr



Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus im Kiefernweg in Wabern-Harle eingebrochen.



Durch aufmerksame Zeugen wurden die Besitzer des betroffenen Wohnhauses verständigt, da dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstück festgestellt wurden. Als die Besitzer kurze Zeit später am Wohnhaus eintrafen, flüchteten die unbekannten Täter durch den Garten in unbekannte Richtung.



Bei der anschließenden Überprüfung des Wohnhauses wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter vergeblich versucht hatten die Kellertür aufzuhebeln. Im Anschluss wurde durch die unbekannten Täter ein Rollladen hochgeschoben und ein Fensterglas beschädigt, um sich so gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen.



Im Innenbereich wurden dann die Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt wurden Wertgegenstände mit einem Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,- EUR.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-