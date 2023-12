Am 22.12.2023 gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der B104 in Schwerin, Höhe Margaretenhof, ein Verkehrsunfall.

Schwerin (ots) - Der 39-jährige

deutsche Fahrzeugführer eines VW Transporters kollidierte hierbei

während eines missglückten Überholvorganges mit einem Opel Corsa.

Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Da der Unfallverursacher

jedoch seine Fahrt unbeirrt weiter in Richtung Schwerin Süd

fortsetzte, rief der 70-jähirge Geschädigte den Notruf der Polizei.

Durch sofort eingesetzte Polizeibeamte konnte der flüchtende

Transporter im Bereich der Ludwigsluster Chaussee festgestellt

werden. Auffällig war, dass der VW Transporter durch starke

Schlangenlinien immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Noch bevor

der Transporter den Anhaltesignalen der Polizeibeamten Folge

leistete, fuhr dieser von der Ludwigsluster Chaussee auf die

Lennéstraße, wobei er im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam, in das

Gleisbett der Straßenbahnanlage fuhr und eine dazugehörige

Lichtzeichenanlage beschädigte.



Bei der anschließenden Kontrolle des Verantwortlichen, konnte starker

Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Der 39-Jährige war

jedoch nicht mehr in der Lage das Vortestgerät zu beatmen. Daraufhin

wurde bei dem Unfallverursacher eine doppelte Blutprobenentnahme

durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer

muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort verantworten.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von

geschätzten 4.000 Euro. Im Bereich der Straßenbahngleise kamen

Vertreter der Schweriner Nahverkehrsbetriebe zum Einsatz, konnten

jedoch noch keine genaue Schadenshöhe angeben. Der Straßenbahnverkehr

war während der Unfallaufnahme lediglich für wenige Minuten

beeinträchtigt.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



