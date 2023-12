Am späten Dienstagabend des 12.12.2023 gegen 21:40 Uhr teilten

Schwerin (ots) - aufmerksame Zeugen eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen im

Bereich der Arsenalstraße in Schwerin mit.

Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers

sowie des KDD Schwerin konnten die beteiligten Personen vor Ort

angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

stellte sich in der Gesamtschau dar, dass drei Personen, welche

zusammen in einem Pkw fuhren, eine größere Personengruppe passierten.

Dabei schlug eine Person auf den Pkw und beschädigte diesen. Das

Fahrzeug setzte zunächst die Fahrt fort und wurde durch die

Personengruppe verfolgt. Dieselbe Person, die zuvor auf das Fahrzeug

schlug, zog nun eine Softairpistole und bedrohte die Insassen. Zwei

weitere Gruppenzugehörige führten eine Machete sowie ein Pfefferspray

mit sich. Die Insassen des Pkws stiegen anschließend aus. Eine Person

hatte dabei einen Teleskopschlagstock, eine weitere Person ein

Pfefferspray bei sich. Mit dem Pfefferspray wurde in Richtung der

Personengruppe gesprüht. Zwei Personen erlitten dabei leichte

Reizungen. Anschließend ließen die Personengruppen voneinander ab.



Mit der Dursuchung des Fahrzeugs sowie einer Absuche im unmittelbaren

öffentlichen Bereich des Tatortes konnten alle tatrelevanten

Gegenstände sowie Waffen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Eine

medizinische Versorgung der beteiligten Personen war nicht notwendig.

Alle tatrelevanten Personen sind ausländischer Herkunft und befinden

sich in einem Alter zwischen 17 und 24 Jahren.



Es wurden Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung,

Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz

eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat

Schwerin geführt.





