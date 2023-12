Am 02.12.2023 gegen 18:00 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand im Wohnzimmer einer Doppelhaushälfte in der Rostocker Gartenstadt.

Rostock (ots) - Der 84-jährige Bewohner musste mit lebensbedrohlichen

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die

Kameraden der Rostocker Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden.

Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Zur Ermittlung der

Brandursache kommt am 03.12.2023 ein Brandursachermittler zum

Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.



