Am Donnerstagabend, 07.12.2023, erhielt die Polizei gegen 19:15 Uhr

Linstow (ots) - Kenntnis über einen Brand in einem schwedischen Reisebus.

Dieser war auf der BAB 19 von Rostock kommend in Richtung Berlin

unterwegs. Etwa fünf Kilometer vor der Anschlussstelle Röbel

bemerkten Businsassen eine Qualmentwicklung aus der Toilette des

Busses.

Ein 73-jähriger Schwede, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf der

Toilette befand, erlitt schwere Verletzungen.

Der Bus wurde umgehend auf dem Standstreifen angehalten. Ein

nachfolgender schwedischer Reisebus stoppte ebenfalls und

unterstützte die Maßnahmen.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen nachfolgend in ein

Berliner Krankenhaus gefahren.

Neben dem 73-jährigen Schwerverletzten wurden zwei 76 und 63 Jahre

alte schwedische Businsassen leicht verletzt.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen fuhren beide Busse weiter zur

nächsten Raststätte, dem Parkplatz Leizen.

Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden auf dem

Parkplatz Leizen Zelte zur ersten Versorgung der 40 betroffenen

Businsassen aufgebaut.

Im weiteren Verlauf konnte eine Übernachtung in einem Linstower

Resort organisiert werden.

Der Bus ist zum Zwecke weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen

beschlagnahmt worden.

Die Schadenshöhe wird nach ersten Einschätzungen auf etwa 3.000 Euro

beziffert.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen hinsichtlich des

Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



