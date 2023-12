Am Mittwoch, 13.12.2023, ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der

Schwerin (ots) - Landesstraße 072 in Höhe Stern Buchholz ein Verkehrsunfall bei dem

sich insgesamt drei Fahrzeuginsassen leicht verletzten.

Die 42-jährige Fahrerin eines Toyota hielt zunächst verkehrsbedingt

in der Verlängerung einer Ampel in Höhe Stern Buchholz. Der

85-jährige Fahrer eines Ford fuhr in der Folge, nach derzeitigen

Erkenntnissen durch Unaufmerksamkeit, auf den bereits haltenden

Toyota auf.

Bei dem Unfall wurden die Toyota-Fahrerin und der 44-jährige

Beifahrer sowie die 87-jährigen Beifahrerin im Ford verletzt.

Zur Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten, Bergung der nicht mehr

fahrbereiten Fahrzeuge und zur Reinigung der Straße durch eine

Spezialfirma musste die L 072 bis 17:30 Uhr voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



