Am Abend des 15.12.2023 fand in Parchim im dortigen Irish Pub eine Veranstaltung anlässlich des 30-jährigen Bestehens statt.

Parchim (ots) - Da die Veranstaltung ausverkauft war kam es gegen 23:30 Uhr im Eingangsbereich zum Disput zwischen dem Sicherheitsdienst und Gästen, welche nicht mehr hereingelassen wurden. Während des Geschehens fiel nach Zeugenaussagen einem Unbekannten eine Pistole aus der Tasche auf dem Boden. Es löste sich ein Schuss und verletzte den 53 -jährigen Betreiber des Pubs am Bein. Der Täter selbst nahm die Waffe auf und flüchtete unerkannt. Der Geschädigte, welcher nicht lebensbedrohlich verletzt ist, wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum gefahren. Bei dem Täter handelt es sich nach Zeugenaussagen um einen schlanken Mann Mitte 20 mit dunklen Haaren, welcher 1,70 m- 1,80 m groß ist und eine helle Oberbekleidung trug.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich

des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben

können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in

Parchim unter der Rufnummer 03871 6000, die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



