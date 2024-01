Bislang unbekannte Täter sind in ein im Umbau befindliches Mehrfamilienhaus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eingebrochen.

Rostock (ots) - Als Bauarbeiter den Einbruch am gestrigen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr entdeckten, alarmierten sie sofort die Polizei.



Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen drangen die bislang unbekannten Täter im Verlauf des zurückliegenden Jahreswechsels in das Gebäude ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Baumaterialien sowie mehrere Elektroartikel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.



Am Tatort konnten Mitarbeitende des Kriminaldauerdienstes diverse Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden müssen. Zusätzlich bittet die Polizei um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die seit vergangenen Freitag, 29.12.2023 gegen 12 Uhr, im Bereich der Eschenstraße 8a Beobachtungen gemacht haben, die mit der beschriebenen Tat in Verbindung stehen könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



