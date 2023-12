Nachdem zwei 25- und 28-jährige Tunesier durch mehrere Personen auf dem Rostocker Messegelände körperlich angegriffen wurden, hat die Rostocker Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Rostock (ots) - Die Geschädigten befanden sich am gestrigen Sonntagmorgen gegen 04:05 Uhr vor der Hansemesse im Rostocker Stadtteil Schmarl, als diese aus einer Personengruppe heraus körperlich angegriffen wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 28-Jährige zunächst von einem Tatverdächtigen mit einem spitzen Gegenstand attackiert. Der zur Hilfe eilende 25-Jährige wurde von drei weiteren sowie bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen. Die beiden in Schwerin wohnhaften Männer wurden hierbei leicht verletzt in ein Rostocker Klinikum gebracht.



Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der flüchtigen Tatverdächtigen. Hinweise ergaben, dass einer von ihnen blonde Haare, eine Brille mit Goldrahmen sowie Oberbekleidung der Marke "Tommy Hilfiger" trug.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell