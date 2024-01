Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Neujahrsabend ein Einbruch in eine im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf gelegene Wohnung festgestellt wurde.

Rostock (ots) - Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner über die zurückliegenden Feiertage aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Wohnung. Dort öffneten und durchsuchten die unbekannten Täter Schränke sowie Behältnisse. Zum entstandenen Stehl- und Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern an.



Kostenlose Informationen zu Thema Einbruchschutz gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 3130 und auch im Internet unter www.k-einbruch.de.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell