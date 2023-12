Nachdem am gestrigen Sonntagabend gleich mehrere Tatverdächtige nach einer Bedrohung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gestellt werden konnten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Rostock (ots) - Gegen 22:30 Uhr informierte der Mitarbeiter eines Lieferdienstes die Rostocker Polizei über eine dunkel gekleidete sowie teils vermummte Personengruppe, die sich in der Wismarschen Straße vor das Fahrzeug des Geschädigten begab und diesen zum Aussteigen drängte. Nachdem der Syrer das Fahrzeug verlassen hatte, wurde dieser unter Vorhalt von Messern bedroht und zu Boden geschubst. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen noch im unmittelbaren Umfeld stellen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten weder die beiden beschriebenen Messer noch Vermummungsgegenstände aufgefunden werden. Bei den sechs Tätern handelt es sich um iranische, afghanische sowie eine rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 16 und 19 Jahren.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell