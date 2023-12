In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs konnte die Rostocker Polizei gleich vier Mopeddiebe auf frischer Tat stellen.

Rostock (ots) - Ein aufmerksamer Anwohner informierte gegen 00:50 Uhr die Polizei, nachdem er verdächtige Motorengeräusche im Bereich der Krummendorfer Straße wahrnehmen und Jugendliche mit einem mutmaßlich gestohlenen Kleinkraftrad wegfahren sehen konnte.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen noch im unmittelbaren Umfeld stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung der in Rostock wohnhaften Deutschen konnte neben dem zuvor entwendeten Kleinkraftrad ein Akku-Schleifwerkzeug sichergestellt werden.



Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



