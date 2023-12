Die Polizei hat am Mittwochabend einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Tankstellen überfallen zu haben.

Rostock (ots) - Der Rostocker wollte gegen 21 Uhr erneut eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten überfallen. Intensive kriminalpolizeiliche Maßnahmen führten die Beamten jedoch auf die Spur des Deutschen und einer 26-jährigen Komplizin. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) konnten den Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig festnehmen.



Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige im Verdacht steht, insgesamt acht Raubüberfälle auf Tankstellen begangen zu haben. Inwieweit die 26-Jährige an den Überfällen beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell