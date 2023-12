Gegen 01:50 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen des 17.12.2023

Rostock (ots) - Kenntnis über einen brennenden Pkw in der Trondheimer Straße in

Rostock.

Beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand der Pkw

bereits in Vollbrand.

Weitere Funkwagen der Rostocker Polizei führten Fahndungsmaßnahmen im

Umfeld durch.

Diese brachten jedoch keinen Erfolg.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort diverse

Spuren.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen

Brandstiftung.

Der bereits abgemeldete Opel älteren Baujahrs brannte komplett aus.



Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat nehmen die Polizei in

Rostock-Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.





André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





