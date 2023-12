In den frühen Morgenstunden des 03.12.2023 kam es zu einem

Rövershagen (ots) - Polizeieinsatz mit mehreren Funkwagen in Rövershagen.

Durch einen Hinweis erhielt die Polizei die Information, dass eine

augenscheinlich stark betrunkene männliche Person auf der Straße

herumgröhle. Diese würde im Hosenbund eine Schusswaffe tragen und

sich nun in der Garage eines Einfamilienhauses aufhalten.

Die Einsatzleitstelle entsandte umgehend mehrere Funkwagen des

Polizeireviers Sanitz sowie der Rostocker Polizeireviere. Vor Ort

stellten die Beamten den deutschen Störer in einer Gruppe von acht

Gästen einer privaten Feierlichkeit fest. Im Bereich der Straße, vor

dem dortigen Einfamilienhaus, konnten mehrere verschossene

Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Anschließend wurden alle festgestellten Personen sowie das Haus und

weitere Nebengelasse durchsucht. Zur Unterstützung der

Durchsuchungsmaßnahmen wurde auch ein Sprengstoffspürhund eingesetzt.

Der Mann wurde im Anschluss für mehrere Stunden durch die Polizei in

Gewahrsam genommen.

Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen

das Waffengesetz.



Sebastian Haacker/André Falke

Polizeihauptkommissare

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



