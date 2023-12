Für den heutigen Samstag wurde in der Grevesmühlener Innenstadt eine Versammlung zum Thema "Für ein solidarisches Grevesmühlen! Ohne Rassistische Hetze!" angemeldet.

Grevesmühlen (ots) - Die 77 Teilnehmenden starteten um 14:00 Uhr am Bahnhof mit einer

Kundgebung. Die Aufzugsstrecke führte weiterhin durch das Stadtgebiet

Grevesmühlen. Sowohl am Bahnhof als auch am Marktplatz wurde eine

Kundgebung gehalten. Die Versammlung endete gegen 16:00 Uhr wieder am

Ausgangspunkt.



Im Zuge des Versammlungsgeschehens leitete die Polizei ein

Strafverfahren gegen einen Anwohner Grevesmühlens ein, der beim

Vorbeiziehen des Aufzuges einen Hitlergruß zeigte.



Gegen Personen rechter Klientel, welche keine Versammlungsteilnehmer

waren, wurde jeweils ein Strafverfahren aufgrund von Sieg-Heil-Rufen

und einer Beleidigung gegen einen Polizeibeamten gefertigt.



Verbale Auseinandersetzungen zwischen Versammlungsteilnehmern und

außenstehenden Personen der rechten Klientel führten wiederholt zum

polizeilichen Einschreiten. Durch konsequentes Trennen beider

Personengruppen konnte die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer

gewährleistet werden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell