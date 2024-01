Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock sorgten 243 Polizeivollzugsbeamte für einen insgesamt sicheren Start in das neue Jahr.

Rostock (ots) - Trotzdessen kam es zu einer Vielzahl an Einsätzen, welche

vordergründig im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Pyrotechnik und

dem Konsum von Alkohol standen.



Insgesamt rückte die Polizei zu 30 gemeldeten Bränden aus, bei denen

hauptsächlich Mülltonnen oder Altkleidercontainer betroffen waren.



In sieben Fällen musste festgestellt werden, dass nicht zulässige

Pyrotechnik verwendet wurde .



Weiterhin kam es zu 20 Sachverhalten, in denen Personen durch

Körperverletzungsdelikte geschädigt wurden und zum Teil im Anschluss

einer ärztlichen Versorgung bedurften.



Bei zwei weiteren Einsätzen mussten Beamte aktiv werden, da im

Landkreis Nordwestmecklenburg in der Nähe von Reetdächern Feuerwerk

entzündet wurde.



Zum Jahreswechel versammelten sich auf dem Margaretenplatz im

Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt ca. 400 Personen, um den

Jahreswechsel zu feiern. Durch unbekannte Täter wurden dort diverse

Tannenbäume entzündet, welche jedoch durch den anschließenden Einsatz

der Feuerwehr ohne Vorkommnisse wieder gelöscht werden konnten.



Vor der Diskothek "M8" in der Schweriner Mecklenburgstraße wurden

Polizeibeamte durch einen 21-jährigen Deutschen angegriffen und

beleidigt, nachdem dieser zuvor die Lokalität verlassen musste. Dem

Mann wurden kurzzeitig Handfesseln angelegt. Einsatzkräfte wurden

hierbei nicht verletzt.



Bei der Löschung eines Müllberges durch die Berufsfeuerwehr Rostock

in der Joliot-Curie-Allee, wurden Rettungskräfte durch einen

alkoholisierten 43-jährigen Deutschen beleidigt und bedroht.



Bedauerlicherweise wurden im Laufe der Nacht auch 10 alkoholisierte

Personen am Steuer von Fahrzeugen festgestellt, wobei den traurigen

Höchstwert ein 46-jähriger litauischer Mann mit 2,09 Promille

erreichte. Dieser war mit einem Pkw im Rostocker Stadtteil

Toitenwinkel unterwegs.



Ebenfalls in der Hansestadt Rostock mussten Polizeibeamte im Bereich

des Parkhauses am Gaffelschonerweg aktiv werden, da hier aus einer

Personengruppe heraus Raketen auf anliegende Straßen geschossen

wurde. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden. Es wurde ein

Verfahren bezüglich des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

eingeleitet.



Insgesamt zählte die Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Rostock

in der Zeit vom 31.12.2023, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2024, 05:00 Uhr

357 Notrufe.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



