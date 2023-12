In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags haben Polizisten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Evershagen gestoppt.

Rostock (ots) - Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fiel den Beamten der 40-jährige Deutsche gegen 01:10 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße auf. Der Grund für seine zu beobachtenden Fahrmanöver war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



In diesem Zusammenhang weist die Rostocker Polizei nochmals darauf hin, dass für E-Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Auch der Führerscheinverlust kann drohen. Für Fahrer unter 21 Jahren sowie Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten 0,0 Promille und sie dürfen unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den E-Scooter-Lenker.



