Am 23.12.2023 gegen 12:20 Uhr sorgte eine vermeintliche Rauchentwicklung am Güstrower Schloss für einen größeren Einsatz der Feuerwehr und Polizei.

Güstrow (ots) - Der Rettungsleitstelle wurde eine

Rauchentwicklung gemeldet, so dass die Freiwilligen Feuerwehren aus

Güstrow, Karow, Lüssow und Bützow zum Einsatzort eilten. In

Zusammenarbeit mit Polizeibeamten aus Güstrow wurde das Objekt auf

einen möglichen Brand geprüft. Nach einiger Zeit konnte Entwarnung

gegeben werden und die Rauchentwicklung auf einen ordnungsgemäß

betriebenen Schornstein zurückgeführt werden.

Die Feuerwehren waren insgesamt mit zwölf Einsatzfahrzeugen und 57

Kameraden im Einsatz.





