In der Nacht zum Sonntag gegen 01:30 Uhr kam es nördlich von Wittenburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hagenow (ots) - In Wittendörp, Ortsteil Püttelkow, kam ein Pkw Citroen von der Fahrbahn ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr das Fahrzeug aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim die L 05 in Richtung Wittenburg. Hinter einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam auf einer Grünfläche auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der 32-jährige alleinige Insasse des Kleinbusses wurde dabei schwerverletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug erlitt nach erster Bewertung einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.



