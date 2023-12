Am Morgen des 22.12.2023 erhielt die Polizei um 02:18 Uhr Kenntnis, dass soeben in der Plöner Straße in Schwerin ein Zigarettenautomat gesprengt wurde.

Schwerin (ots) - Anwohner konnten noch beobachten, wie sich mehrere

Täter anschließend an diesem zu schaffen machten. Als die

Polizeikräfte vor Ort eintrafen, hatten sich diese bereits in

unbekannte Richtung abgesetzt. Die umgehend eingeleitete

Nahbereichsfahndung führte bisher nicht zum Ergreifen der Täter. An

dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden und es wurden

Tabakwaren in noch unbekannter Menge entwendet. Die Kriminalpolizei

ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie

des besonders schweren Einbruchsdiebstahls.



Hinweise zu möglichen Tätern und der Tat nimmt das Polizeihauptrevier

Schwerin unter der Telefonnummer 0385-51802224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Weiterhin können diese auch über die

Onlinewach der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt

werden.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell