Am 12.12.2023 meldete sich gegen 20:40 Uhr ein Zeuge telefonisch bei

Rostock (ots) - der Rostocker Polizei und teilte mit, dass er zwei männliche Personen

beobachtet, welche in diesem Moment mehrere Graffiti an Hauswände im

Hansaviertel sprühen.

Durch die gute Personenbeschreibung und Zusammenarbeit mit dem

Zeugen, der stets über den aktuellen Standort der Täter informierte,

war es den Beamten des Polizeihauptreviers Reutershagen möglich,

beide Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Tatortnähe zu stellen.

Bei den Personen handelt es sich um zwei 25- und 27-jährigen deutsche

Staatsbürger. Einer der Täter führte eine Farbspraydose bei sich, die

als Beweismittel im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens der

Sachbeschädigung sichergestellt wurde.



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat

Rostock geführt.



Mitverfasser:

Henning Bosecke

Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

Polizeiinspektion Rostock



verantwortlich:

Madeleine Haker

Polizeiführerin vom Dienst

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rostock

Straße der Demokratie 1

18196 Waldeck

Tel.: +49 38208 888-2110



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell