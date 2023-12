Bezugnehmend auf die Pressemitteilung: https://t1p.de/jupou

Grevesmühlen (ots) - Am 27.12.2023 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der B 105 am Abzweig

Gostorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Skoda die B

105 aus Richtung Grevesmühlen kommend in Richtung Dassow. Eine vor

dem Skoda fahrende 41-jährige Opel-Fahrerin musste an der Kreuzung

der B 105 und Börzow/Gostorf verkehrsbedingt halten und wollte

nachfolgend linksabbiegend in Richtung Börzow ihre Fahrt fortsetzen.

Aus noch unbekannter Ursache fuhr die Skoda-Fahrerin auf den Opel

auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn

geschoben und stieß frontal mit einem entgegen kommenden Seat

zusammen.

Der Skoda prallte in der weiteren Folge gegen einen Mast der

Lichtzeichenanlage.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt. Davon

der 56-jährige Fahrer des Seat schwer und neben den

Fahrzeugführerinnen des Skoda und des Opel noch ein 10-jähriges Kind

im Opel leicht.

Rettungswagen aus Grevesmühlen, Gadebusch und Wismar sowie ein

Notarztwagen aus Grevesmühlen versorgten die Verletzten zunächst an

der Unfallstelle. Zur weiteren Versorgung verbrachten die

RTW-Besatzungen die vier Verletzten in die Kliniken nach

Grevesmühlen, Wismar und Lübeck.

Zur Unterstützung an der Unfallstelle kamen 73 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Grevesmühlen, Upahl, Papenhusen, Warnow,

Damshagen sowie Börzow/Gostorf zum Einsatz. Die Koordination übernahm

dabei die Amtswehrführung Grevesmühlen. Auch ein angeforderter

Sachverständiger der DEKRA führte Untersuchungen an der Unfallstelle

zum möglichen Hergang durch.

Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf

20.000 Euro geschätzt.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren um 21:40 Uhr beendet und die

B 105 konnte für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.



