Am Sonntag, 24.12.2023, ereignete sich gegen 03:40 Uhr auf der BAB 20, etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Neukloster in Fahrtrichtung Rostock, ein Alleinunfall. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam hier der 59-jährige Fahrer eines Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 59-jähriger Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht und konnte nach kurzer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung wieder entlassen werden. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 35.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 20 bis 04:40 Uhr voll gesperrt werden. Nach ersten Angaben des Fahrers wich dieser unmittelbar vor dem Unfall einem Wildtier aus.

