Unbekannte haben in Parchim die Fenster eines Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen beschmiert.

Rostock (ots) - Zeugen hatten die Farbschmierereien in der Langen Straße am gestrigen Dienstagmorgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Beamten stellten an der Fensterscheibe zwei Hakenkreuze sowie Buchstaben fest. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Parchim unter der Telefonnummer 03871 60 00, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



