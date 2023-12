Am Sonntag, den 10.12.2023, um 14:25 Uhr, informierte eine Zeugin eingesetzte Polizeibeamte des PR Bützow.

Bützow (ots) - Sie hatte festgestellt, dass

Unbekannte in den vor dem Rathaus in Bützow aufgestellten

Weihnachtsbaum diverse Zettel gehängt hatten. Auf diesen befanden

sich Fotos und Texte mit zum Teil volksverhetzendem und überwiegend

politikkritischem Inhalt. Wann diese Zettel angebracht wurden, ist

nicht bekannt. Die Beamten sicherten sämtliche Zettel, die nun

kriminaltechnisch untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen

übernimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten,

sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer

0381/4916-1616 zu melden, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder

der Onlinewache der Polizei M-V.



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Tel.: +49 38208-888-2110



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell