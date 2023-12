Am 02.12.2023 kam es auf der B 195 bei Zarrentin zu einem

Zarrentin (ots) - Alleinunfall bei dem beide Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Gegen 13:30 Uhr befuhr eine VW-Fahrerin die B 195 aus Richtung

Zarrentin kommend in Richtung Hollenbek. Hier kam die Fahrerin in

einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte in der

weiteren Folge mit zwei Straßenbäumen. Bei dem Unfall wurden die

beiden jeweils 78 Jahre alten Fahrzeuginsassen verletzt.

Rettungswagen brachten die Verletzten in die Kliniken nach Lübeck und

Ratzeburg.

Im Rahmen der Prüfung der Fahrbahnverhältnisse konnte festgestellt

werden, dass im Bereich der Unfallstelle eine etwa 300m lange Ölspur

vorhanden war.

Es wird geprüft, ob diese ursächlich für den Unfall gewesen sein

könnte.

Durch eine angeforderte Spezialfirma erfolgte die Reinigung der

Fahrbahn.

Der nicht mehr fahrbereite VW musste nach Abschluss der

Unfallaufnahme geborgen werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die B 195 musste bis ca. 16:00 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.



André Falke

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell