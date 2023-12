Aus einer Räumlichkeit an der Industriestraße stahlen Unbekannte zwischen 14 Uhr am 21. Dezember (Donnerstag) und 9.30 Uhr am 22.

Heinsberg (ots) - Dezember (Freitag) mehrere Flaschen Whiskey, eine Lautsprecherbox, einen Schlüssel, eine Kamera Attrappe sowie einen Briefumschlag mit Bargeld. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude.