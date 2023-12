Am Montag, 4.

Erkelenz (ots) - Dezember, gegen 19 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Spielwaren, die sich in einem Einkaufswagen vor einem Geschäft an der Adam-Opel-Straße befanden. Ein Mitarbeiter des Geschäftes bemerkte den Diebstahl und eilte dem Flüchtenden nach, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Der Mann war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, 40 bis 50 Jahre alt und war augenscheinlich alkoholisiert. Er trug eine schwarze Daunenjacke, schwarze Schuhe, eine schwarze Mütze, die er vor Ort verlor und sprach akzentfrei Deutsch. Wer hat den Täter gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.