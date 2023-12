In Birgelen kam es am Mittwoch (20. Dezember) gleich zu drei Tageswohnungseinbrüchen.

Wassenberg-Birgelen (ots) - Zwischen 16 Uhr und 18.15 Uhr verschafften sich Einbrecher auf der Straße Krummer Weg gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, wird nun ermittelt.

Gegen 17.35 Uhr drangen Unbekannte in der Straße Oberer Weg gewaltsam in ein Wohnhaus ein und erbeuteten dort eine hochwertige Uhr.

In der Straße Auf dem Leineweber schlugen unbekannte Täter schließlich ebenfalls zu. Zwischen 10 Uhr und 20.45 Uhr fiel ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände, nachdem sie gewaltsam in ein Haus eingedrungen waren.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen.