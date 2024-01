Indem sie ein Fenster aufhebelten drangen unbekannte Täter in ein Büro an der Maaseiker Straße ein.

Wegberg (ots) - Dies geschah zwischen 15 Uhr am 29. Dezember (Freitag) und 13 Uhr am 31. Dezember (Sonntag). Sie durchwühlten mehrere Schränke. Was sie stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.