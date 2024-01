Durch die Terrassentür drangen Unbekannte zwischen dem 30. Dezember und dem 31.

Erkelenz-Schwanenberg (ots) - Dezember in das Innere eines Einfamilienhauses an der Straße Birkenpfad ein. Sie durchwühlten sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird zurzeit ermittelt.