Eine Kfz-Werkstatt an der Geilenkirchener Straße war am Dienstag (2. Januar), zwischen 00 Uhr und 1.15 Uhr, Ziel eines Einbrechers.

Heinsberg (ots) - Dieser öffnete die Werkstatt und stahl eine Stecknuss sowie ein Zangenmesser. Bei seiner Tat wurde er videografiert. Da die Tat so nicht unentdeckt blieb, konnte der Täter am Ort des Geschehens angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um eine 53-jährigen Mann aus Heinsberg. Die Beamten fertigten eine Anzeige und sicherten Spuren. Am Vortag war dieselbe Werkstatt bereits Ziel von Einbrechern. Ob der Festgenommene auch für diese Tat verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.