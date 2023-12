Einbrecher hebelten zwischen Freitag, 9.

Erkelenz-Venrath (ots) - Dezember und Montag, 11. Dezember die Terrassentür zum Gebäude eines Kindergartens an der Straße An Sankt Valentin auf und drangen so ins Gebäude ein. Dort durchwühlten sie alle Schränke und Schubladen. Eine Innentür brachen sie ebenfalls gewaltsam auf. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Laptop, ein Mobiltelefon sowie ein Trolley.